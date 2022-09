Amrabat ripreso appena in tempo. Quindici giorni per riavere Milenkovic, ma con Dodô…

Voleva provare a restare in campo, ma lo staff tecnico ha deciso di sostituirlo per preservarlo e fargli evitare guai. Leggero risentimento per Amrabat durante la partita che la Fiorentina ha giocato, e vinto, contro il Verona. Il centrocampista sarà regolarmente a disposizione alla ripresa del campionato.

Questa sosta, una delle poche in questa prima parte di stagione, dovrebbe permettere ai viola di recuperare Milenkovic in difesa. Il perno si è infortunato contro la Juventus e dovrebbe ritornare al proprio posto nell’insidiosa trasferta di Bergamo.

Queste due settimane però non basteranno invece per Dodô: il brasiliano, andato KO a Bologna, ha tempi di recupero più lunghi rispetto al serbo.