Amrabat ritrova il punto di riferimento che gli mancava ma Iachini cerca la mossa giusta

Nel Verona di Juric, Amrabat aveva costruito le fortune sue e della sua squadra in coppia con Miguel Veloso, un regista riadattato in un centrocampo a due ma con ottimi risultati. Un po’ ciò che sta mancando al marocchino in queste prime uscite, un organizzatore che gli si affianchi: per ora Iachini ha optato per le due mezzali molto offensive e di inserimento, lasciando però all’ex veronese l’onere di impostare. Un compito che di fatto sta imbrigliando Amrabat: ecco perché il tecnico ha tirato un sospiro di sollievo per il rientro di Pulgar, che potrebbe diventare spalla perfetta per il classe ’96.

