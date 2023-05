Amrabat salta la trasferta contro la Salernitana: il motivo

Non c’è Sofyan Amrabat tra i convocati della Fiorentina in vista della partita contro la Salernitana in programma domani all’Arechi. Il centrocampista marocchino, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, rimarrà a Firenze per riposo cautelativo.

Mentre i compagni saranno a Salerno, Amrabat svolgerà alla base un lavoro personalizzato. Il grande numero di partite giocate e ancora da giocare costringe mister Italiano a non rischiare i propri giocatori, soprattutto in un finale di stagione nel quale sarà fondamentale avere tutti a disposizione.