Amrabat si allena regolarmente in gruppo e a Napoli potrebbe essere titolare. Da valutare le condizioni di Cabral, i dettagli

Questo pomeriggio la Fiorentina è tornata in campo per allenarsi in vista della partita contro il Napoli. Come riportato da Radio Bruno Toscana, si è rivisto regolarmente in gruppo Sofyan Armabat che dunque può considerarsi completamente recuperato e pronto a partire dal primo minuto domenica.

Italiano potrebbe concedere un turno di riposo a Nico Gonzalez e Ikonè, mentre sono da valutare le reali condizioni di Arthur Cabral. Il brasiliano infatti sembrerebbe aver concluso anzitempo l’allenamento di oggi, da capire se per un problema fisico o per qualcosa di già concordato. In ogni caso, contro il Napoli l’attaccante ex Basilea potrebbe partire dalla panchina a favore di Jovic.