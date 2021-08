Amrabat, tra Atalanta e Napoli? Si scalda il mercato per il centrocampista viola…

Sofyan Amrabat e una possibile cessione sempre più dietro l’angolo. Secondo Gianlucadimarzio.com, il Napoli vuole provare a regalare questo rinforzo a Luciano Spalletti. Ci sono ancora degli ostacoli: il presidente viola Commisso è sempre restio a dare l’ok per la cessione del marocchino, che ha costi molto alti.

Per il giornalista Niccolò Ceccarini invece, è l’Atalanta in pole per il centrocampista classe ’96: “L’Atalanta – ha twittato – sempre più in pressing su Amrabat“. Se cessione sarà, chi la spunterà?