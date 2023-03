Amrabat über alles

Qual è il giocatore presente in Italia che ha fatto più partite nella stagione in corso? Per trovarlo bisogna cercarlo tra quelli della Fiorentina e in questo senso la risposta è anche abbastanza semplice e intuitiva: Sofyan Amrabat.

Il centrocampista viola è già arrivato a 49 presenze stagionali, tra campionato, Coppa Italia, Conference League e anche il Mondiale giocato in Qatar, dove la nazionale marocchina è arrivata sorprendentemente in fondo, classificandosi quarta. Con tutte queste competizioni si spiega il suo impiego a tavoletta.

A completare il podio ci sono Lautaro Martinez dell’Inter e neoiridato con l’Argentina, a 48 e il serbo della Juventus, Filip Kostic, che è a quota 45.