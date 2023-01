Amrabat un po’ ovunque: finisce anche nella top 11 delle ‘rivelazioni’ della Serie A

Non solo nelle classifiche dei migliori al Mondiale in Qatar ma anche in quelle che riguardano la Serie A, o almeno la prima parte della stagione andata in scena fin qui: per Sofyan Amrabat sono tanti gli onori, a cui faranno seguito gli oneri in campo, che stanno piovendo da più parti. Calciomercato.com ad esempio l’ha inserito in una top 11 particolare, quella delle ‘sorprese’ del campionato. Benché possa sembrare paradossale per un calciatore pagato 20 milioni, è innegabile che dal marocchino siano arrivati segnali e prestazioni mai viste nei primi due anni di Fiorentina. Questo il commento a corredo del suo inserimento in formazione:

Sofyan Amrabat: con la Fiorentina erano arrivati i primi squilli di efficacia, in Qatar è arrivato l’acuto. E’ stato uno dei centrocampisti migliori dei Mondiali: Italiano se lo gode, ma il mercato bussa…