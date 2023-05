Amrabat verso l’addio in estate: il Barcellona lo vuole a prescindere dal futuro di Busquets

Come era prevedibile il Barcellona in estate tenera alla carica per il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat: dopo il forte interessamento di questo inverno, stroncato dalla volontà del club gigliato di non privarsi del centrocampista marocchino, in estate la società blaugrana con ogni probabilità presenterà un’offerta. Proprio questo pomeriggio il quotidiano spagnolo As, da sempre vicino alle vicende legate al club catalano, ha riportato che a prescindere da quale darà il futuro di Sergio Busquets il Barcellona proverà ad intavolare una trattativa con la Fiorentina per acquistare il giocatore.

Il marocchino ha il suo contratto in scadenza nel giugno 2024 ed è chiaro che questo varrà molto: chiaramente il club spagnolo farà di tutto per trovare un prezzo ragionevole per lui. A questo si aggiunge anche quella che sarà la volontà dello stesso Amrabat: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo dopo quanto successo a gennaio è chiaro che il Barcellona si aspetterà qualcosa dal giocatore, in modo tale da rendere l’intera operazione ancora più semplice.

Se a questo ci si aggiunge la promessa fatta al giocatore dallo stesso Commisso, che avrebbe concesso la cessione in estate in cambio di un super finale di stagione, nonostante rappresenti una colonna dello scacchiere di Vincenzo Italiano è chiaro che l’avventura di Sofyan Amrabat sembra ormai essere agli sgoccioli.