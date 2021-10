Amrabat vince ancora con il suo Marocco. Novanta minuti in campo per il centrocampista della Fiorentina

Ieri sera è andata in scena anche Guinea-Marocco, partita valida per la qualificazione al Mondiale qatariota del 2022. In campo anche il centrocampista Fiorentina Sofyan Amrabat, in campo per tutti e 90 i minuti di gioco, uscito vittorioso dal confronto grazie al 4 a 1 che i marocchini hanno rifilato agli avversari.

Vantaggio ospite siglato da El Kaabi; pareggio di Kane per i padroni di casa, ma sul finire della prima frazione il subentrato Amallah riporta in vantaggio i suoi. Nel secondo tempo ancora a segno il centrocampista del St. Liege che sigla la doppietta personale. Boufal nel finale mette il punto esclamativo sul match segnando la rete del definitivo 1 a 4 per il nordafricani.