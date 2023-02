Amrabat: “Vogliamo vincere la Conference come ha fatto la Roma. I nostri tifosi sono fantastici e noi dobbiamo renderli felici”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della partita di stasera contro il Braga (intervista realizzata nelle scorse settimane, ndr): “Nel calcio soltanto la vittoria ti rende felice, è la cosa più bella. Noi vogliamo vincere per rendere felici e far divertire i nostri tifosi, che sono speciali e ci accompagnano sempre e ovunque dandoci una grande spinta. Sono un vincente per indole, quando perdo ci sto male. In campo non sento la pressione perché comunque vado do sempre il massimo. Quando poi ci sono i big match con lo stadio pieno mi diverto ancora di più, è ciò che sognavo da bambino”.

E poi ha aggiunto: “Vogliamo vincere un trofeo quest’anno e penso che dovremmo provarci con la Conference. L’anno scorso ci è riuscita la Roma e credo che possiamo farlo anche noi. Mondiale? Nessuno si aspettava un torneo del genere da parte del Marocco, ma è stato il frutto di un duro lavoro. E’ stato bellissimo vedere i video dei festeggiamenti dei tifosi marocchini in giro per il mondo”.