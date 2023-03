Amrabat: “Voglio vincere qualcosa con la Fiorentina. Abbiamo tifosi stupendi…e io non dico mai no ad ogni loro richiesta”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, in un’intervista rilasciata a The Athletic, ha dichiarato: “Ho 26 anni e di solito si dice che questi sono i migliori anni nella carriera di un calciatore. Mi sento bene. Ho molta esperienza ora. Ho giocato in molte partite importanti. Siamo nelle semifinali di Coppa Italia. E siamo ancora in Conference League. Abbiamo tifosi stupendi e io realmente voglio vincere qualcosa con questa squadra perché, alla fine della tua carriera, questo è quello che conta: quello che hai vinto”.

Sul suo rapporto coi tifosi: “Non posso dire di no a nessuno. Con una semplice foto, due minuti del tuo tempo, puoi rendere qualcuno molto felice. Ti danno molto amore così devi restituirlo in qualche maniera”.