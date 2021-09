Amrabat vola in Marocco, Maleh no

L’ultima esperienza per Sophian Amrabat e Youssef Maleh con il Marocco, non era certo stata delle migliori.

Complice una forte tensione e paura in Guinea, dove un reparto dei corpi speciali dell’esercito guidato dal colonnello Doumbouya ha messo in atto un colpo di stato.

Per i due match contro la Guinea Bissau e di nuovo contro la Guinea, nella lista dei convocati per il trittico di match figura il mediano classe 1996 ma non il giovane centrocampista ex Venezia. Complice anche, il poco minutaggio concesso fino ad ora allo stesso Maleh da Vincenzo Italiano.