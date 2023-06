Amrabat vola verso la Spagna ma per l’Atletico Madrid non è ancora una priorità

Sta pensando di fatto solo al suo futuro in questi giorni Sofyan Amrabat, che è passato dal Marocco alla Spagna, saltando la Nazionale e cercando l’aggancio giusto con la Liga. E’ soprattutto in terra iberica che il marocchino ha estimatori ma secondo il portale Relevo non lo giudica come priorità dell’Atletico Madrid. Lo stesso Barcellona è attendista per il momento mentre la Fiorentina avrebbe bisogno di massimizzare il profitto da lui, per poter voltare pagina.