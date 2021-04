Amuleto Ribery: Gli incredibili numeri del francese contro la Juventus

La Fiorentina ha un portafortuna particolare contro la Juventus: si tratta di Franck Ribery, che nell’arco della propria carriera non ha mai perso contro la Juventus. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio: sette partite giocate dal francese con i bianconeri, con quattro vittorie e tre pareggi. L’ultimo successo risale al 3-0 dello scorso dicembre, quando servì l’assist a Vlahovic per la rete dell’1-0.

Con la maglia del Bayern Monaco ha affrontato per ben cinque volte la Juventus in Champions League: pareggio nella fase a gironi 2009-10, successo per 2-0 nel 2012-13 sia all’andata che al ritorno, 2-2 e 4-2 (dopo i supplementari) nel 2015-16. L’ultimo risultato positivo risale alla passata stagione, quando la Fiorentina di Montella fermò la Juventus al Franchi con uno 0-0.