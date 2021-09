Anche a Udine, la “legge” Italiano!

Sei partite di campionato (con quella di domani pomeriggio) e sei formazioni differenti di Fiorentina, un po’ per esigenze contingenti, molto per scelte volute: niente di strano considerando che siamo all’inizio della stagione con meccanismi e forma fisica lontani dal punto ottimale, poi soprattutto considerando ancora la propensione di Vincenzo Italiano a cambiare uomini da una gara all’altra nel nome di un “sano” coinvolgimento dell’intera rosa.

Nessuno è titolare, tutti sono titolari, a Udine, quindi, ci sarà una nuova versione di Fiorentina, senza Castrovilli come con l’Inter, ma anche senza Gonzalez e con Pulgar di nuovo in dubbio per il risentimento muscolare alla coscia: Odriozola torna sulla fascia destra della difesa, al centro sprint tra Igor, Nastasic e Quarta per il posto accanto a Milenkovic, ma il brasiliano è stato provato anche a sinistra nell’ottica di far rifiatare il sempre presente Biraghi, in attacco Callejon, Vlahovic e uno tra Sottil e Saponara. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio