Anche Burdisso è atterrato in Qatar: oltre ai viola impegnati, occhi sui talenti in vetrina

Secondo quanto scrive La Nazione, anche il dt della Fiorentina Nicolás Burdisso è atterrato in Qatar per assistere ai Mondiali. Il compito del dirigente viola sarà quello di monitorare da vicino l’operato dei giocatori gigliati impegnati con le rispettive nazionali, oltre a cercare possibili talenti per il mercato.

Il primo impegno, almeno per quanto riguarda i giocatori della Fiorentina, è quello di Amrabat con il suo Marocco contro il Belgio.