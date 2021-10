Anche il Barcellona è pronto a mettere le mani su Vlahovic. Ma l’attaccante viola è la seconda scelta di un suo coetaneo

Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista sportivo spagnolo Gerard Romero, anche il Barcellona starebbe seguendo la vicenda in casa Fiorentina legata a Dusan Vlahovic. Il club blaugrana sarebbe alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e la prima scelta sembra essere Haaland, talento norvegese del Borussia Dortmund. Se però l’affare non dovesse andare in porto, gli occhi andrebbero sul numero nove viola.

Un’altra big europea è dunque pronta a mettere le mani sul gioiellino esploso con il giglio sul petto?