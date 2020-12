Anche il doppio ex Felipe Melo esulta: “Tre a zero, a casa! Forza Viola!!” VIDEO

Dopo l’intervento alla caviglia, il doppio ex di Fiorentina e Juventus Felipe Melo ha registrato un breve video dal letto di ospedale mentre guarda la partita dello Juventus Stadium. Queste le parole dell’ex centrocampista viola: “Ciao ragazzi, ho finito l’operazione adesso. Tutto bene grazie a Dio. Sono qua a vedere la Fiorentina, guardate qua. Tre a zero, a casa!! Forza Viola! Vamoss!!”

Esultanza sfegatata del brasiliano per la Fiorentina, che non sembra ricordare di buon grado la sua esperienza in bianconero.

Após a cirurgia, realizada de maneira bem-sucedida, Felipe Melo gravou o vídeo abaixo enquanto acompanhava o jogo entre Juventus e Fiorentina, pelo Campeonato Italiano: #GazetaVerdao pic.twitter.com/mFVre3uftU — Bruno Ceccon (@b_ceccon) December 22, 2020