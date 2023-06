Anche il giovane Desplanches tra le ipotesi per la porta della Fiorentina? Intanto lui sogna la Serie A… e la Champions

Tra i giocatori che si sono maggiormente messi in luce al Mondiale under 20 c’è Sebastiano Desplanches, classe 2003 premiato come miglior portiere della competizione. In casa Fiorentina sono giorni di riflessione per quanto riguarda questo ruolo, in cui forse servirebbe un salto di qualità rispetto a Terracciano.

Tra i nomi accostati alla squadra viola, appunto, c’è anche quello di Desplanches che di esperienza in Serie A non ne ha ma che potrebbe crescere molto sotto l’ala dell’esperto Terracciano. Il ragazzo, attualmente di proprietà del Vicenza, ha le idee molto chiare sul suo futuro come si evince dalle dichiarazioni rilasciata a Il Quotidiano: “Sogno di tornare al Milan (dove ha fatto la trafila delle giovanili, ndr) e magari giocare in Champions League“.

Grandi ambizioni, che Desplanches potrebbe esaudire attraverso un percorso di crescita progressiva. Un gradino intermedio potrebbe essere fare il titolare in un club di Serie A, chissà magari proprio la Fiorentina. Affidare la porta a un ragazzo di 20 anni, certo, potrebbe essere un rischio ma il futuro è radioso e tutto dalla sua parte.