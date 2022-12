Anche il Monza va forte in amichevole e batte una big di Ligue 1

Così come la Fiorentina, anche il primo avversario al rientro dei Viola esce vittorioso in amichevole. Stiamo parlando del Monza di Palladino, che è riuscito a superare per 2-1 il Lione in terra francese.

I brianzoli hanno dominato in lungo e in largo, riuscendo a passare in vantaggio già nel primo tempo con Dany Mota. Il raddoppio è arrivato nella ripresa, passata l’ora di gioco, grazie a Gianluca Caprari. A niente è servito il gol dei francesi, arrivato al 93′, con Lukeba.

Monza che quindi si presenterà all’appuntamento contro i Viola forte di un successo internazionale di prestigio, seppur in amichevole.