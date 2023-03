Anche il Napoli si stringe attorno a Sirigu: “Salvatore non mollare!”

Nei minuti precedente all’uscita del report medico ufficiale della Fiorentina sulle sue condizioni, che ha poi confermato la lesione del tendine d’achille per il numero 56 viola, anche il Napoli ha voluto esprimere tutto il suo sostegno e la sua solidarietà per Salvatore Sirigu. Come sappiamo il portiere gigliato è stato costretto ad uscire anzitempo in barella dall’amichevole di questa mattina contro il Seravezza.

Visti i sei mesi passati dall’ex portiere del Torio in campania, il club partenopeo di De Laurentiis ha voluto mandargli un messaggio tramite il proprio profilo Twitter: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”

Questo il post pubblicato dal Napoli sui propri canali social: