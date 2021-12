Anche il PSG si mette sulle tracce di Vlahovic. Leonardo lo vuole per il dopo Mbappè

Stando a quanto riferito da Le10Sport l’attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé sembra ormai essere destinato a lasciare il club transalpino a fine stagione. Ed ecco che tra gli obiettivi di mercato dei parigini spunta anche il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic.

IL PSG va così ad aggiungersi alla lista delle pretendenti estere per l’attaccante viola. A seguire quest’ultimo con grande attenzione sarebbe il ds Leonardo.

Il nome di Vlahovic e quello Erling Haland del Borussia Dortmund sono quindi, per il momento, i più gettonati per sostituire Mbappè. Resta da capire su quale dei due obiettivi la società francese vorrà investire come prima scelta.