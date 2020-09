Altra cessione in casa Fiorentina. Il Cesena attraverso una nota sul proprio sito ufficiale ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo di Christian Koffi, esterno viola classe 2000 che nelle ultime due stagioni ha giocato con la Primavera. Questo quanto si legge nel comunicato del club bianconero militante in Serie C:

“Il Cesena FC comunica di aver formalizzato l’acquisizione a titolo temporaneo dalla Fiorentina del calciatore Christian Koffi“