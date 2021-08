Anche la Coppa Italia sentenzia: tra Vlahovic e la concorrenza di Kokorin e Kouame c’è un gap enorme

Ha ricominciato come aveva finito Dusan Vlahovic: segnando, da bomber, da cannibale innamorato del gol ma anche da punto di riferimento assoluto lì davanti. I tempi del giocatore bellino da vedere ma inconsistente al cospetto delle difese sono davvero lontani anni luce, anche al netto di un’opposizione, quella del Cosenza, non certo insuperabile.

Eppure c’è chi contro quel tipo di difesa ci ha sbattuto eccome e parliamo di Aleksandr Kokorin: del russo francamente non si è avuta traccia in modo concreto durante l’estate. Per lui un gol appena, su rigore, in amichevoli di basso livello, compresa quella col Montevarchi. Venerdì sera invece neanche uno spezzone nel finale, a risultato acquisito, quando c’è stato spazio anche per l’esordio di Bianco. Non un bel segnale per l’ex Spartak che non sembra proprio aver convinto Italiano. Lui e Kouame in teoria sarebbero le alternative a Vlahovic ma ad oggi la Fiorentina non potrebbe proprio permettersi una staffetta: evidenza ulteriore di come davanti serva un’alternativa decisamente più affidabile al serbo.