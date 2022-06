Anche la Fiorentina è sulla rivelazione azzurra Gnonto, ma per lui potrebbe essere troppo tardi

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe anche la Fiorentina tra la miriade di squadre interessate al giovanissimo attaccante italiano dello Zurigo Wilfried Gnonto, di recente convocato a sorpresa nell’Italia da Mancini. Il contratto del classe 2003 con la società svizzera scadrà nel 2023 e con tutta probabilità non sarà rinnovato.

Su di lui però, come già detto, ci sono tantissime squadre tra cui Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Friburgo, Monaco, Lione, Roma e Sassuolo, oltre alla Fiorentina. Per i viola ci sarà una concorrenza spietata e per la giovane rivelazione potrebbe essere già troppo tardi.