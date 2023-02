Anche la Fiorentina tra i creditori delle… Terme di Montecatini. Ecco quanto deve avere il club viola

C’è anche la società Fiorentina tra i creditori delle Terme di Montecatini. In base all’elenco depositato al Tribunale fallimentare di Pistoia, nell’ambito della procedura di concordato in continuità, il club viola deve avere 6mila euro. Sono oltre 500 i creditori delle Terme, persone fisiche e società, a volte titolari di più posizioni, anche di non grande valore.

Il Comune di Montecatini registra un forte arretrato da parte della società per il pagamento di tributi: un milione e 497.180,05 per Imu e Tasi, 211.941,90 per la Tari e 73.447 per Ica e Cosap. Il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno chiede 68.889,78 euro di arretrati. Tra il pool di banche che lo scorso anno hanno presentato un’istanza di fallimento per 27 milioni contro le Terme, quella che vanta il maggior credito è senza dubbio la Banca Nazionale del lavoro con 11 milioni e 159.421,14. Lo riporta La Nazione.