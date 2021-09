Anche la Fiorentina tra le squadre che organizzeranno il volo charter dalla Colombia a Parigi: ecco quando tornerà Pulgar

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport sul proprio sito è stato organizzato un volo charter che partirà da Barranquilla (Colombia) e arriverà a Parigi. Alcune squadre europee, tra cui la Fiorentina, per far tornare i propri giocatori cileni e colombiani in tempo per le gare di campionato hanno contribuito alle spese del volo che atterrerà venerdì pomeriggio in Francia. Tra i giocatori che prenderanno questo volo speciale anche Erick Pulgar che dunque sarà a Firenze già venerdì sera, alla vigilia di Atalanta-Fiorentina.