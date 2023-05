Anche la Fiorentina Under 18 batte il Lecce e lo raggiunge in classifica: final four ancora in ballo per la squadra viola

Ci sarà da lottare fino all’ultimo minuto di stagione regolare per la Fiorentina Under 18 ma la Final Four del campionato è ancora a portata di mano, grazie anche alla vittoria di oggi sul Lecce. La squadra di Papalato infatti ha battuto i pugliesi, quarti, e li ha così raggiunti in classifica. Successo per 2-0 deciso da due reti in due minuti: al 50′ quella di Mendoza e al 51′ il raddoppio di Scuderi. Negli ultimi due turni la Fiorentina incontrerà Empoli e Roma per entrare tra le prime 4.