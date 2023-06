Anche la Lazio ha chiesto informazioni su Ngonge all’Hellas Verona

Nelle ultime ore è stato direttamente il padre di Cyril Ngonge a confermare l’incontro tra la Fiorentina e l’agente del giocatore avvenuto nella giornata di ieri. La società viola sta infatti monitorando con attenzione l’attaccante dell’Hellas Verona e ha avviato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.

Secondo quanto riporta Sportitalia, però, anche la Lazio avrebbe chiesto informazioni per Ngonge al club veneto. Nei giorni scorsi, sul calciatore protagonista della salvezza degli scaligeri si era interessato pure il Bologna. Le pretendenti non mancano, ma la Fiorentina sembra interessata non poco all’attaccante belga.