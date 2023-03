Anche la Serie A si accorge della crescita di Dodô: il riconoscimento per l’esterno della Fiorentina

La crescita di Dodô negli ultimi è stata esponenziale, e non se ne sono accorti soltanto i tifosi della Fiorentina. In collaborazione con il fantasy football fame Sorare, la Lega Serie A ha infatti inserito l’esterno brasiliano in una sorta di squadra di calcetto composta dai cinque migliori calciatori per ruolo del mese di marzo.

In questa formazione Dodô viene schierato in difesa insieme a Gyomber, davanti alla porta difesa da Provedel. A centrocampo spazio alla classe di Kvaratskhelia a supporto dell’attaccante Laurientè.