Anche l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano sosterrà il progetto CORRI LA VITA. Il tecnico gigliato ha posato nella classica foto con indosso la maglietta color rosso amaranto di questa edizione.

In attesa della XIX edizione, in programma domenica 26 settembre, domani, venerdì 24, e sabato 25 settembre verrà allestito un gazebo dalle 10.00 alle 17.00 tra Via Martelli e Piazza Duomo a Firenze per dare a tutti un’ulteriore possibilità di ottenere la t-shirt dell’edizione 2021.

Chi vorrà aiutare il progetto CORRI LA VITA, potrà farlo in qualsiasi periodo dell’anno: le t-shirt ufficiali della manifestazione sono infatti sempre disponibili su www.corrilavita.it/maglietta-2021/. Le spedizioni vengono effettuate in tutta Italia. Ogni euro donato sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che affrontano la sfida del tumore al seno.