Anche l’altra squadra della Capitale si aggiunge alla corsa per Berardi. Le possibili contropartite dei giallorossi per superare la concorrenza della Fiorentina

Era da un po’ di tempo che il suo nome non veniva accostato alla Roma, ma adesso torna d’attualità: il club giallorosso è tra le società interessate a Domenico Berardi. L’attaccante classe ‘94 del Sassuolo, infatti, sarebbe di nuovo finito nel mirino della squadra di Mourinho alla ricerca di un calciatore offensivo capace di garantire un certo numero di gol.

Secondo quanto si legge su La Gazzetta di Modena, la Roma si sarebbe inserita alla corsa per l’esterno neroverde. Per il momento non c’è ancora una trattativa avviata ma solo dei sondaggi esplorativi. Non è da escludere, però, che le parti possano avvicinarsi ulteriormente nelle prossime settimane, con la Roma che potrebbe inserire alcune contropartite come i giovanissimi Volpato e Missori.

Domenico Berardi non è seguito solo dalla Roma, ma praticamente da mezza Serie A. La Lazio ha già manifestato interesse qualche giorno fa, così come la Fiorentina che avrebbe intenzione di proporre Riccardo Sottil per convincere il Sassuolo ad abbassare le sue pretese. Inoltre, un’altra società a cui piace Berardi è la Juventus, che avrebbe in mente di inserire Soulé nell’eventuale trattativa.