Anche l’Atalanta si iscrive alla corsa per Dragowski

Come riporta TMW, tra le ultime squadre a iscriversi alla corsa per il portiere della Fiorentina Bartolomej Dragowski ci sono anche i nerazzurri, che hanno intenzione di monetizzare dalla cessione di Gollini. Il prezzo giusto per l’ex Verona è di 15 milioni, anche se quello dei portieri è un mercato a incastro. Il domino dovrebbe partire da Donnarumma, con poi Roma, Torino, la stessa Fiorentina, forse anche l’Inter, tutte alla ricerca di un portiere.