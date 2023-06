Si ferma proprio a un passo dall’oro il cammino dell’Italia Under 20 ai Mondiali in Argentina: il torneo lo vince l’Uruguay grazie a una rete di Rodriguez all’86’, dopo una serie di rimpalli in area. Una vittoria decisa in extremis, al termine di una partita molto fisica e giocata su un terreno di gioco indecente, quello di Ciudad de La Plata.