Anche lo Slavia Praga si congratula: “Complimenti Fiorentina! Se vi servono info sullo stadio della finale chiedete a Barak”

Anche lo Slavia Praga, società che ospiterà nel proprio stadio la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, si è congratulata con il club viola per il passaggio in finale. Questo quanto scrive la società ceca sul proprio profilo Twitter:

“Complimenti Fiorentina per aver raggiunto la finale di Conference League. Speriamo che ti sentirai a casa all’Eden! Se hai bisogno di sapere qualcosa sullo stadio, chiedi a Tony (Barak ndr), sicuramente sa come muoversi”

Il centrocampista viola, autore del gol qualificazione, ha infatti giocato per lo Slavia nella stagione 2016-17.

Congratulations @acffiorentina for reaching the #UECLfinal! 💪

We hope you’ll feel at home at Eden! If you need to know anything about the stadium, ask Tony, he surely knows his way around! 😉 https://t.co/XFtUrBd0cq

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) May 19, 2023