Anche l’Udinese diventa americana: Un affare da 200 milioni di euro

Anche l’Udinese diventa americana. Su Tuttosport in edicola stamani si legge come il club bianconero sia stato venduto ad un fondo a stelle e strisce: 890 Fifth Avenue Partners Llc.

Un investimento da 200 milioni di euro, anche se nel pacchetto dovrebbe essere entrata anche qualche quota del Watford, altra società calcistica che fa riferimento ai Pozzo (vecchi proprietari a questo punto della squadra friulana).

L’Udinese si aggiunge dunque alla lista di squadre finite in mani americane tra le quali può essere annoverata anche la Fiorentina, anche se Commisso è nato in Italia e si è affermato lavorativamente negli States.