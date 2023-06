Anche Milinkovic Savic in Arabia? L’agente: “Vedremo, nella vita non si può mai sapere”

Dopo Tonali un altro campione della Serie A potrebbe lasciare l’Italia, questa volta però per seguire i soldi del campionato arabo. Stiamo parlando del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, un tempo vicinissimo ad approdare alla Fiorentina, che, in uscita dal club biancoceleste, è oggetto del desiderio di alcuni club italiani, Juventus e Milan su tutte, ma anche esteri.

E questo pomeriggio l’agente del serbo Mateja Kezman, interpellato da El Balad sul futuro del suo assistito, ha aperto anche ad un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Queste le sue parole: “Per Sergej ci sono state molte manifestazioni d’interesse dall’Arabia, ma al momento abbiamo altre opzioni sul tavolo. Se questo significa che non giocherà in Arabia il prossimo anno? Vedremo, nella vita non si può mai sapere“.