Anche senza un Vlahovic spaziale la Fiorentina comanda la partita. I segreti di Italiano stanno nel possesso palla e nella pazienza

Sulle pagine de La Nazione di oggi la gara vinta ieri dai viola a Genova viene descritta come una prova di forza. Questa Fiorentina fa sul serio nel segno della rotazione e dell’identità muscolosa. Non è un caso che Saponara entri al posto di Gonzalez e sblocchi la partita, non è un caso che Amrabat sostituisca nel finale Pulgar per fare diga. E non lo è nemmeno quando dopo i gol tutti si abbraccino schizzando fuori da ogni angolo della panchina. Perfino Vlahovic sembrava che dovesse festeggiare un gol suo dopo il raddoppio di Bonaventura.

Tre vittorie di fila come due anni fa, ma questa Fiorentina è così diversa da quella di Montella: la crescita è consapevole e condivisa, è impressionante vedere come tutto il gruppo si spartisca e meriti e le responsabilità. E anche nella giornata in cui Vlahovic è lontano dalla sua versione spaziale, la squadra di Italiano comanda la partita avendo la piena consapevolezza di dover aspettare il momento giusto per fare male. Tanto possesso palla, tanta pazienza., e soprattutto un po’ di testa anche alla partita di martedì prossimo contro l’Inter.