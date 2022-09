Anche un difensore della Fiorentina entra in una Top 11 di settembre della Serie A

Il sito specializzato in statistiche WhoScored.com ha stilato la Top 11 di settembre della Serie A in base ai punteggi acquisiti durante le partite giocate nel mese. Anche un giocatore della Fiorentina presente: al centro della difesa di questa particolare formazione c’è infatti Lucas Martinez Quarta, che si è guadagnato la titolarità grazie a un punteggio di 7,45. Al suo fianco Ibanez della Roma.

Prestazioni in crescendo per il difensore argentino, che sembra aver sfruttato bene l’assenza di Milenkovic per infortunio.