Ancora De Laurentiis scatenato prima della Fiorentina: “Il mio Napoli era il più forte anche in Champions, ma non abbiamo avuto arbitraggi all’altezza. Questa è la UEFA”

Domenica, in occasione di Napoli-Fiorentina, il popolo partenopeo festeggerà la conquista del terzo Scudetto, ufficializzato ieri. Aurelio De Laurentiis, durante la celebrazione di ieri, ha già annunciato una grande festa contro la Viola, ma ha parlato anche a CBS denunciando il basso livello degli arbitraggi europei, che hanno colpito anche i gigliati.

Ecco le sue parole: “Penso che quest’anno eravamo senza dubbio i più forti anche in Champions League, se non fosse che contro il Milan non abbiamo avuto arbitraggi all’altezza. Ma è andata così, questa è la UEFA. Ci proveremo l’anno prossimo”.