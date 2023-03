Ancora Gollini: “Mi dispiace che le mie parole siano state fraintese. Ho descritto un mio stato d’animo”

Dopo le dure dichiarazioni sulla sua avventura alla Fiorentina, l’ex portiere gigliato Pierluigi Gollini ha condiviso sui propri profili social una storia nel quale spiega il suo sfogo. Questo quanto si legge:

“Mi dispiace se le mie parole sono state fraintese… purtroppo le cose non sempre vanno come si spera, ho descritto un mio stato d’animo personale in un momento di vita, senza rancore e con massima riconoscenza verso chi ha creduto in me e mi ha supportato!”