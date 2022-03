Ancora lavoro differenziato per un centrocampista viola. Ecco quando torneranno i sudamericani a Firenze

Radio Bruno ha fatto il consueto punto della situazione dal Centro Sportivo Davide Astori. La Fiorentina questo pomeriggio è tornata in campo per preparare, ancora a ranghi ridottissimi, la partita di domenica contro l’Empoli. Da menzionare ancora una volta il lavoro a parte di Giacomo Bonaventura, che ancora non si è totalmente ripreso dalla botta alla gamba sinistra subita nella partita casalinga contro il Bologna. Scendono le probabilità di vederlo giocare titolare contro l’Empoli, nonostante la convocazione non dovrebbe essere in pericolo.

Per quanto riguarda i nazionali invece, questa sera saranno tutti in campo e il rientro dei sudamericani è previsto per la serata tra giovedì e venerdì.