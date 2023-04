Ancora Moggi: “Presto audio che riscriveranno Calciopoli: periodo raccontato in maniera distorta da chi avrebbe dovuto dire la verità. A Gravina basta la poltrona sotto il sedere”

Dopo le prime intercettazioni, contenenti anche un sospetto Milan-Fiorentina, non si placa Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus scrive sulle pagine di Libero: “Ho dato a Report (puntata che andrà prossimamente in onda su Rai3, ndr) degli audio che riscriveranno Calciopoli. La chiavetta contiene tutte quelle intercettazioni che il tribunale di Napoli non volle sentire, quando avrebbe dovuto”.

E aggiunge: “Queste storie ripercorrono quel brutto periodo, che è stato raccontato in maniera distorta da chi invece avrebbe dovuto dire e gestire la verità. Gravina? Al presidente della FIGC basta la poltrona sotto il sedere. Soprattutto, non deve uscire niente del Castel di Sangro; sarebbe interessante se ci illuminasse”.