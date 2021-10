Ancora nessun accordo con un altro club per Vlahovic? Ma l’attaccante preferibbe comunque restare in Italia

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, Dusan Vlahovic non ha trovato accordi con nessun club, in Italia o in Europa.

I contatti sono tanti e piace praticamente a tutte le big, con in testa la Juventus. Il Milan cercherà un abboccamento, mentre l’estero è in secondo piano a meno di una grande offerta. La Juventus questa volta cercherà un’alternativa alla “formula Chiesa”, inserendo magari una contropartita per abbassare la richiesta cash della Fiorentina.