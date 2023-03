Ancora paura per l’ex Fiorentina Chiesa: il grave infortunio si fa (ri)sentire. Nessuna lesione, ma…

L’attaccante della Juventus ed ex Fiorentina Federico Chiesa non sta attraversando un momento facile. Il grave infortunio di gennaio 2022 non ha ancora smesso di incutere paura al classe ’97. Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, gli ultimi esami effettuati hanno escluso lesioni, ma è il calciatore stesso a non sentirsi a posto: poca sicurezza e una condizione mentale disastrosa, segnata ancora dal lungo stop.

Chiesa, quindi, si farà visitare in Austria da uno specialista per ulteriori controlli al ginocchio. L’ex Fiorentina, nelle ultime partite, non ha giocato libero di testa ed è ben lontano da essere quello che era prima dell’infortunio.