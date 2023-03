Ancora problemi per le tifoserie italiane in campo europeo. Napoli è sotto assedio: pesantissimi scontri tra i tifosi dell’Eintracht Francoforte e le forze dell’ordine. VIDEO

Non finiscono i problemi per le tifoserie italiane in Europa. Dopo i disordini a Braga per quelli della Fiorentina e le disavventure a Oporto per quelli dell’Inter, stavolta sono i tifosi ospiti provenienti dall’estero a creare disordini molto pesanti. A Napoli, gli ultras dell’Eintracht Francoforte stanno scatenando in queste ore una vera e propria guerriglia urbana.

Come si evince dal filmato di Localteamtv su Twitter, i tifosi tedeschi si stanno scontrando pesantemente con le forze dell’ordine locali. Un’automobile della Polizia è stata incendiata. Evidenti le proteste per l’iniziale divieto di poter andare in trasferta al Diego Armando Maradona. Segnalata anche la presenza di alcuni ultras dell’Atalanta, gemellati con i tedeschi.

Di seguito, il video: