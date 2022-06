Ancora qualche giorno d’attesa per la campagna abbonamenti: Fiorentina al lavoro su prezzi e modalità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche sulla campagna abbonamenti della Fiorentina: per ora la società viola, a differenza di molte squadre del campionato italiano, non ha comunicato alcunché.

Ci sarà da aspettare ancora qualche giorno: la Fiorentina sta sistemando prezzi e dettagli, modalità e scadenze, considerando che la stagione quest’anno avrà un percorso inedito. Il via alla stagione è infatti fissato per metà agosto e poi ci sarà lo stop di un mese e mezzo per i Mondiali in Qatar.

Sicuramente la campagna abbonamenti sarà un banco di prova molto attendibile per misurare la febbre da Fiorentina dei tifosi, ma il rinnovo di Italiano e un buon mercato potranno dare l’impulso necessario.