Ancora tanti dubbi su Sottil e il suo recupero, ma c’è una data segnata in rosso

Un nome importante continua a mancare nelle liste dei convocati della Fiorentina: quello di Riccardo Sottil. I problemi alla schiena lo avevano costretto all’operazione, ma era stata la stessa società viola ad annunciare come, dopo natale, il giocatore sarebbe tornare a svolgere l’attività completa con i compagni.

L’esterno viola di passi in avanti ne ha fatti, ma del pallone ancora neanche l’ombra. I suoi tempi di recupero sono incerti, ma sul calendario di Sottil c’è una data segnata in rosso: 12 febbraio per la trasferta contro la Juventus. I dubbi sono ancora tanti, l’obiettivo è quello di tornare il prima possibile. Lo riporta Il Corriere dello Sport.