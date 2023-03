Ancora una volta, Pietro Terracciano. Tra infortuni e sfortune (degli altri), la porta della Fiorentina non gli scappa mai dalle mani

Provando ad andare avanti dopo lo scioccante infortunio che ha colpito Salvatore Sirigu, La Repubblica Firenze di stamani spiega come adesso per la porta della Fiorentina tutto sarà nelle mani di Terracciano. Un portiere che da quando è arrivato a Firenze ha saputo scalare le gerarchie, conquistarsi sul campo una maglia da titolare.

Merito della continuità e dell’affidabilità in allenamento. È la regola della meritocrazia, che un allenatore come Vincenzo Italiano mette davanti a ogni situazione. Terracciano ha saputo rispondere sempre presente, sia in campionato che in Coppa. È successo anche in questa stagione, con Gollini che avrebbe dovuto giocarsi il suo posto e invece sappiamo tutti com’è andata a finire.