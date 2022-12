Andrea Papi: “Terracciano è una bellissima persona e uno dei migliori portieri della Serie A. Ho parlato anche con Pioli, un uomo unico”

Andrea Papi, il giovane fiorentino che recentemente è stato coinvolto in un grave incidente stradale, ha parlato ai media presenti in occasione dell’iniziativa organizzata per solidarietà:

“E’ davvero bellissimo che tutto questo si sia realizzato intorno a me, il calcio deve far passare un messaggio del genere. Ho parlato con Terracciano, vi posso dire che è una persona straordinaria e uno dei migliori portieri della Serie A”.

E prosegue: “La vicinanza più importante è stata quella della mia famiglia e dei miei amici. Poi parlare con Pioli è stato bellissimo: si è reso disponibile e umile, una persona unica. Mi ricordo che prima che mi amputassero la gamba avevo detto di aver perso la mia partita, ma ora mi devo ricredere: la partita la sto ancora giocando”.

Infine un messaggio per tutti: “Spero che la mia situazione aiuti le persone che vivono nella mia stessa condizione. Bisogna porsi degli obiettivi, nuovi obiettivi. La vita non può finire così, adesso ne inizia una nuova”.